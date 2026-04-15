Путин готовит новое вторжение?: в РФ приняли закон для "легального" ввода войск в другие страны — ISW

В России легализовали использование армии для борьбы с решениями международных судов. Новые полномочия Путина вызывают беспокойство из-за непредсказуемости их применения.

Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Государственная дума России приняла закон, расширяющий полномочия президента Владимира Путина по использованию армии за пределами страны. Документ содержит размытые формулировки о защите россиян от иностранного правосудия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

14 апреля Госдума России приняла закон, который предоставляет Путину право разрешать применение Вооруженных сил за пределами страны для защиты «российских граждан», преследуемых в международных или иностранных судах.

Как отмечает российская служба BBC, формулировка документа указывает, что его действие не распространяется на всех россиян, задержанных за рубежом. Речь идет лишь о тех, кого преследуют в международных или национальных судах, «наделенных полномочиями» другими государствами без участия России, или же в структурах, чья юрисдикция не базируется на международных соглашениях РФ или решениях Совета Безопасности ООН, принятых в соответствии с главой VII Устава ООН.

«Текст закона, вероятно, намеренно сформулирован нечетко, и пока непонятно, каким именно образом Владимир Путин может применить российские войска в подобных ситуациях», — указали аналитики.

Напомним, ранее Институт изучения войны предупредил, что Кремль готовит почву для операций в воздушном пространстве НАТО. Поводом стали обвинения со стороны помощника президента РФ Николая Патрушева в адрес Финляндии и стран Балтии в якобы предоставлении коридора для украинских дронов. Аналитики считают такую риторику попыткой оправдать будущие нарушения границ со стороны РФ, которые Москва планирует позиционировать как «ответные меры».

