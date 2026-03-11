Путин готовит новое вторжение?: в России появился закон, позволяющий атаковать другие страны

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российские власти готовят закон, который может дать Кремлю новый инструмент для военных операций за пределами страны. Аналитики считают, что это может стать юридическим прикрытием для предстоящих агрессивных действий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

10 марта Государственная дума передала на рассмотрение правительственному комитету документ, позволяющий российскому президенту использовать вооруженные силы РФ за пределами страны в случае:

Реклама

ареста граждан России за границей

их задержание

уголовного преследования

судебных процессов в иностранных судах

В пояснительной записке отмечено, что закон должен «защитить права российских граждан в международных или иностранных судах».

Аналитики ISW предупреждают, что такой документ может создать юридическую и информационную основу для новых военных операций России за рубежом.

Кремль уже неоднократно использовал риторику о «защите русскоязычных». К примеру, Москва обвиняла страны Балтии в преследовании этнических россиян и русскоязычного населения.

Европа готовится к возможному конфликту

На фоне роста напряженности европейские страны все более активно готовятся к возможному противостоянию с Россией.

Реклама

В частности, Польша временно закрыла воздушное пространство на востоке страны вдоль границ с Украиной и Беларусью.

Ограничения будут действовать с 10 марта по 9 июня и объясняются соображениями национальной безопасности.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, такие меры связаны с опытом атак российских дронов.

По его словам, страны НАТО уже столкнулись с проверкой своих систем противовоздушной обороны, когда 10 сентября 2025 года Россия атаковала Польшу двадцатью беспилотниками.

Реклама

ЕС готовится к кризисам и военным угрозам

Европейская комиссия также обнародовала новую Стратегию готовности к кризисным ситуациям.

В документе отмечается, что Европейский Союз сталкивается с беспрецедентными угрозами:

военными конфликтами

геополитической нестабильностью

кибератаками

информационными манипуляциями

климатическими катастрофами.

Еврокомиссия призывает граждан быть готовыми автономно пережить не менее 72 часов чрезвычайной ситуации.

В Германии готовят население к возможным атакам

В Германии власти также обновили брошюру «Подготовка к кризисам и катастрофам», где впервые появились рекомендации по действиям во время войны.

Реклама

Гражданам советуют иметь запасы пищи, воды и медикаментов минимум на 10 дней. Также немцев призывают подготовить «тревожный чемодан».