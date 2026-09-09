Путин готовит новую мобилизацию: в РФ массово вызывают мужчин в военкоматы

Российская армия / © Associated Press

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В России, возможно, началась подготовка к мобилизации, поскольку военнообязанные мужчины всё чаще получают в военкоматах так называемые «мобилизационные распоряжения».

Об этом пишет The Moscow Times.

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Речь идет о специальной вклейке в военный билет, которая обязывает его владельца явиться на сборный пункт в случае объявления мобилизации. По оценке руководителя юридического отдела «Школы призывника» Тимофея Васкина, такие распоряжения могли получить уже несколько сотен тысяч россиян.

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Как отмечает The Moscow Times, военкоматы выдавали подобные документы и раньше — как до начала полномасштабной войны против Украины, так и после её начала. Однако в 2026 году, по словам правозащитников, масштабы этой практики резко возросли.

Васкин заявил Deutsche Welle, что точное количество выданных распоряжений установить невозможно из-за засекреченности информации. В то же время количество сообщений в социальных сетях и обращений к юристам, занимающимся вопросами призыва, свидетельствует, по его оценке, о росте числа таких случаев в десятки раз.

О резком росте интереса россиян к этой теме свидетельствует также статистика поисковых запросов. По данным «Яндекс Wordstat», количество запросов о том, что такое «мобилизационное распоряжение», выросло с 7154 в январе до 65 048 в августе. Это более чем в восемь раз и является самым высоким показателем с сентября-октября 2022 года, когда в России объявили мобилизацию и, по официальным данным Кремля, призвали 300 тысяч человек.

Подготовка к новой мобилизации

Сама по себе вызов в военкомат для уточнения данных не означает автоматического призыва человека в армию или его отправки на фронт. Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказников» Артем Клига пояснил, что нынешние действия могут свидетельствовать, прежде всего, о подготовке российской системы воинского учета к возможным решениям Кремля.

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По его оценке, чиновникам, возможно, было поручено подготовить систему к любому решению Владимира Путина. Если российское руководство примет решение о мобилизации, наличие актуальных данных и заранее изданных распоряжений позволит значительно быстрее провести призыв необходимого количества людей.

Таким образом, нынешняя активность военкоматов сама по себе ещё не является доказательством того, что в России уже объявили новую мобилизацию. В то же время массовое оформление «мобилизационных распоряжений» может свидетельствовать о подготовке инфраструктуры к возможному массовому призыву.

Кремль стремится компенсировать потери на фронте

Одной из причин, по которой Москва может готовиться к новой волне пополнения армии, являются высокие потери российских войск на фронте. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), российская армия в настоящее время теряет убитыми и ранеными более 40 тысяч военнослужащих ежемесячно.

Несмотря на то, что кампания по набору контрактников продолжается, её темпов, по оценкам западных спецслужб, недостаточно для полной компенсации потерь. Разрыв между количеством новых контрактников и числом военных, которые уходят со службы, оценивается примерно в 6 тысяч человек ежемесячно.

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В ISW отмечают, что остается открытым вопрос, как долго российская армия сможет поддерживать нынешние темпы наступательных действий без мобилизации «в той или иной форме». Западные разведывательные службы также фиксируют признаки подготовки к возможному массовому призыву, в частности проверку полигонов и способности военной инфраструктуры принять, вооружить и обеспечить новых военнослужащих.

Мобилизация в РФ может проходить скрытно

The Moscow Times также обращает внимание на информацию The Economist, источник которой, близкий к Кремлю, утверждает, что Путин якобы планирует дополнительно отправить на фронт от 300 до 400 тысяч россиян, не объявляя при этом новой общенациональной мобилизации.

По этому сценарию основная нагрузка по набору может быть возложена на региональные власти. Они, как утверждает источник издания, будут использовать административное давление для привлечения мужчин, стараясь при этом не допустить превращения недовольства в общероссийскую проблему.

По данным источников, одним из регионов, где подобный механизм, возможно, уже испытывали, стала Пензенская область. Там, согласно этим сообщениям, мужчин задерживали на улицах и принудительно отправляли на войну.

Напомним, что Россия может дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек в течение двух лет. По оценке ГУР, мобилизация может активизироваться после выборов в Госдуму, которые состоятся в конце сентября.

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