Путин готовит новую волну: Bloomberg узнал, сколько еще россиян бросят на войну сразу после выборов

После выборов в РФ могут отправить на войну еще 300 тысяч мужчин / © Associated Press

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В России растет тревога из-за возможной новой мобилизации для войны против Украины после завершения трехдневных выборов в Государственную думу. По данным журналистов, опасения настолько сильны, что даже некоторые российские чиновники и работники военкоматов ищут способы вывезти активы за границу и советуют близким покинуть страну.

Об этом пишет Bloomberg.

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Россия может готовиться к новому призыву

По информации издания, европейское должностное лицо в сфере безопасности считает, что Россия может готовиться к призыву еще 300 тысяч мужчин до конца года . В то же время, окончательного решения о новой мобилизации, по словам европейских чиновников, Владимир Путин пока не принял.

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Российский президент публично отрицает подготовку такого сценария. 3 сентября во Владивостоке он назвал предупреждение о мобилизации после выборов «полной чепухой» и заявил, что проблем с количеством военных в России якобы нет, поскольку люди добровольно подписывают контракты.

Однако потребность армии в новых военных остается высокой. По оценке Bloomberg, России нужно набирать около 400 тысяч человек каждый год , чтобы восполнять потери, а темпы набора контрактников уже снижаются: с января по август регионы привлекли около 234 тысяч новых контрактников против примерно 260 тысяч за аналогичный период в прошлом году.

Почему новая мобилизация может пройти иначе

Предыдущая мобилизация в сентябре 2022 года вызвала резкий всплеск тревоги среди россиян, а десятки тысяч человек пытались уехать из страны. В этот раз Кремль может не делать громкого официального объявления, поскольку за последние годы создал цифровую систему, позволяющую автоматизировать вызов граждан в военкоматы.

Единый военный реестр России связан с налоговыми службами, полицией, медицинскими базами, реестрами имущества и пограничным контролем. Электронная повестка считается врученной через семь дней после ее размещения на портале независимо от того, открыл ли ее адресат.

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После этого для человека автоматически может быть установлен запрет на выезд из России. А если она не явится в военкомат в течение 20 дней , система предусматривает ограничение доступа к ряду государственных услуг — в частности, операций с недвижимостью, кредитования и регистрации автомобилей.

России все труднее набирать военных

По словам собеседников Bloomberg, российская армия несет значительные потери, а качество новых призывников ухудшается. Один из источников издания утверждает, что еженедельно в Украине погибают около 1000 российских военных , не считая раненых.

В то же время, независимо подтвердить эти цифры невозможно: ни Россия, ни Украина не публикуют полные официальные данные о собственных военных потерях. Bloomberg отдельно подчеркивает, что не смог самостоятельно проверить эти утверждения.

По оценке аналитика Bloomberg Алекса Кокшарова, с мая по август российские войска захватили около 155 квадратных километров территории — против 2037 квадратных километров за аналогичный период прошлого года. При этом средние потери российской армии в этом году составили около 33 тысяч человек в месяц .

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Аналитик Re: Russia Кирилл Рогов считает, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о нехватке живой силы для одновременного ведения наступления и удержания всей линии фронта. По его мнению, мобилизация может понадобиться России, если Кремль хочет попытаться выйти к границам Донецкой области в течение шести месяцев.

Выборы могут стать только началом новых решений Кремля

Нынешние выборы в Госдуму проходят 18-20 сентября и являются первыми парламентскими выборами в России с самого начала полномасштабного вторжения. Путин прямо связал голосование с войной, заявив, что участие в выборах является «общим вкладом» в победу России.

При этом все партии, по прогнозам Bloomberg, могут пройти в парламент, поддерживают войну. Выступавшая за мир и свободу партию «Яблоко» Верховный суд РФ ранее отстранил от выборов.

По данным Bloomberg, в Кремле могут рассматривать регионы с большей поддержкой властей как приоритетные для будущего набора. Политологиня Екатерина Шульман предполагает, что хорошо справляющиеся с организацией выборов регионы могут так же эффективно выполнять задачи по мобилизации.

В то же время, именно воспоминания о реакции общества на мобилизацию 300 тысяч резервистов в 2022 году остаются одним из факторов, который, по словам европейских чиновников, может сдерживать Кремль от нового решения.

Выборы в России - последние новости

В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму и региональные парламенты. Еще до начала голосования сообщалось о давлении на оппозиционных наблюдателей, а также о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом в регионах под предлогом мер безопасности.

В частности, в Воронежской области около 400 наблюдателей от КПРФ, по данным «Верстки», не допустили к работе из-за якобы недостатков в документах. В то же время представители партии «Яблоко» сообщали о давлении на своих наблюдателей в разных регионах.

Накануне голосования Путин поставил россиян перед выбором — продолжать войну , фактически увязав участие в выборах с поддержкой армии. Аналитики ISW считают, что Кремль стремится использовать результат голосования как демонстрацию якобы всенародной поддержки войны против Украины.

В то же время устранение выборов «Яблока» и другие ограничения для оппозиции сужают возможности для граждан выразить несогласие с политикой Кремля из-за избирательного процесса. По оценке ISW, результаты могут быть использованы российскими властями для оправдания дальнейших решений, в частности возможного нового набора в армию.

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