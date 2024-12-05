Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что события на фронте в Украине будут определять судьбу России на долгие годы, а может быть, и на десятилетие вперед.

Как сообщает The Moscow Times, об этом хозяин Кремля говорил в выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Происходящее у нас на линии боевого столкновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на много лет вперед, а, может, и на десятилетие", — сказал он.

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При этом президент государства-агрессора не уточнил, какие именно последствия боевых действий будут столь значительны для страны. Однако уже сейчас война оказывает серьезное влияние на экономику России.

По данным Росстата, годовая инфляция к началу декабря 2024 года достигла 9,07%, что стало максимальным показателем от февраля 2023 года. Недельный рост цен оказался одним из самых резких за последние два года. По мнению экспертов, ноябрьская инфляция в пересчете на годовые темпы составляет 14,5%.

Война также усилила технологическую изоляцию России. Летом 2024 года Министерство финансов США расширило санкции, запретив предоставление IT-услуг находящимся в России лицам, включая IT-консалтинг, проектирование, поддержку и облачные сервисы. Санкции коснулись также поставок товаров двойного назначения, что ограничило доступ к промышленным станкам, устройствам с числовым программным управлением и полупроводникам.

Последствия войны также заметны на автомобильном рынке. После ухода международных автопроизводителей Россию практически полностью заняли китайские бренды. По итогам 2024 года их доля на рынке новых автомобилей составила около 70%.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, по которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда – 13,49 трлн рублей. Военный бюджет РФ достигнет 6,2% государственного ВВП – это уровень военных диктатур Африки.

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