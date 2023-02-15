Путин готовит россиянам "сюрприз" перед годовщиной вторжения в Украину — разведка

Украинская разведка считает, что, проводя в России ряд официальных мероприятий перед годовщиной войны, Кремль готовит общество к новой волне мобилизации.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 15 февраля.

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"Пропаганду нужно чем-то подпитывать. Это стадо публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент. Эта пропагандистская активность - это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, следуя каким-то непонятным указаниям кремлевских старцев. Это, пожалуй, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы свои права и ставили бы качество вопроса. Возможно, и до этого тоже дойдет", - пояснил Юсов.

Путин обратится к Федеральному собранию

Напомним, перед годовщиной вторжения, российский диктатор Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием. В прошлом году выступление отменили вроде бы из-за "напряженного графика" Путина. Теперь подготовку к выступлению снова возобновили.

Российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов предполагает, что во время выступления перед Федеральным собранием Путин может объявить о новом наступлении на Украину. Также, по его мнению, кремлевский диктатор снова будет озвучивать абсурдные тезисы типа: "Мы не хотели воевать, нас заставили", "НАТО – агрессор", "Украинцы – фашисты", "Россия защищается".

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