Путин готовит свой народ к затяжной войне: аналитики о планах "фюрера"

Президент-диктатор России Владимир Путин продолжает свои усилия по подготовке населения страны к продолжительной войне.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Аналитики отмечают, что Путин на заседании Совета стратегического развития и национальных проектов РФ и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию заявил, что все россияне должны осознать, мол, переживают уникальный исторический момент. По словам "фюрера", они должны "работать так, будто находятся на передовой" и "чувствуют себя мобилизованными" для достижения РФ своих целей.

В ISW отмечают, что кремлевские чиновники часто ссылаются на мифы Советского Союза о Великой отечественной войне – как в РФ называют Вторую мировую, чтобы вызвать у своих граждан поддержку и доверие к военным усилиям России. Вероятно, считают американские специалисты, Путин намеревался вызвать подобные воспоминания о советских жертвах и полномасштабной социальной и экономической мобилизации.

"Ранее ISW оценивало, что решение Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России было значительным шагом в его усилиях мобилизовать российскую экономику для длительной войны против Украины и, возможно, подготовиться к предстоящей конфронтации с НАТО", — добавляют в отчете.

Более того, убеждены в Институте, диктатор РФ, вероятно, продолжит различные информационные и риторические попытки подготовить российское общество к большей экономической мобилизации, "если он намерен проводить такую непопулярную политику дальнейшей экономической и социальной мобилизации в средне- и долгосрочной перспективе".

Напомним, экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов говорит, что Путин переформировал свой режим. После его инаугурации в военно-политическом руководстве страны начались серьезные перемены. Резкие действия главы Кремля могут не понравиться генералитету.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.