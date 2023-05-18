Путин готовит сюрприз для Китая на Дальнем Востоке: о чем идет речь

Президент государства-агрессора Владимир Путин призвал губернатора Амурской области РФ Василия Орлова засеять Дальний Восток соевыми плантациями для дальнейшей продажи этой сельхозпродукции в Китай.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление хозяина Кремля на совещании о протекании весенних полевых работ.

"Наши друзья в Китае очень дружелюбно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать очень большое количество", — цитируют они слова Путина.

Хозяин Кремля утверждает, что спрос Китая на сою, выращенную в России, связан "не только с дружескими отношениями стратегического характера", но и с тем, что российские поставки дешевы, поскольку транспортное плечо оказывается очень коротким.

"Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно”, — заявил Путин.

Напомним, ранее Министерство природных ресурсов КНР опубликовало новые правила по топонимике карт. Согласно ведомственному циркуляру, на официальных топонимических картах будут использовать китайские названия для некоторых российских городов и территорий, в частности, на Дальнем Востоке.

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