Путин готовится к испытанию межконтинентальной ядерной ракеты "Сатана-2" — Daily Express

Ранее в РФ сообщалось, что около 50 ракет находятся в массовом производстве и вскоре будут готовы.

Российский диктатор Владимир Путин планирует во второй раз испытать межконтинентальную ядерную ракету РС-28 "Сармат", известную как "Сатана-2".

Об этом говорится в статье Daily Express.

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Как пишет издание, Путин сказал, что эта ракета "заставит врагов России задуматься". В мае РФ сообщила, что около 50 ракет находятся в массовом производстве и в скором времени будут готовы.

"Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и даст пищу для размышлений тем, кто в пылу бешеной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Новый комплекс имеет самые высокие тактико-технические характеристики и способен преодолеть все средства противоракетной обороны. У этого нет аналогов в мире и не будет еще долго", — цитирует информационное агентство Путина.

Как говорится в сообщении Daily Express, Путин предупредил, что любая попытка Запада встать на пути Москвы "приведет к последствиям, которых никогда не было в его истории".

Путин собирается провести вторые за год ядерные учения

Ранее Defense Express сообщало, что Россия собирается второй раз за год провести свои учения "Гром". Поводом якобы стали учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, продолжавшиеся с 17 по 30 октября. Учения российских военных будет сосредоточены якобы на проверке межконтинентальных баллистических ракет, "хотя и существует большая вероятность запуска крылатых ракет по Украине".

В издании отметили, что какие-либо пуски не означают использования ядерного вооружения, а его испытания в атмосфере, космосе и под водой запрещены договором от 1963 года, и с этого времени СССР, а затем и РФ его соблюдали.