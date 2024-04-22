Путин готовится к войне еще с пятью странами: в СНБО назвали следующие цели Кремля

Путин активно работает над "политической войной" в тех странах, на которые хочет напасть в будущем.

Российский диктатор Владимир Путин готовит почву для войны со странами Балтии, Молдовы и Казахстана.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью Интерфакс-Украина.

"А зачем россиянам обязательно воевать в Украине? Они очень активно работают над политической, и не только, подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану", — считает он.

Чиновник предполагает, что Россия может выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономике, но только в случае смены руководства.

Напомним, Владимир Зеленский назвал следующие цели диктатора Путина после Украины.

Читайте ведущие новости дня: