Путин готовится к войне против НАТО: в ISW назвали тревожные признаки этого

Российская Федерация уже могла начать подготовку к тому, чтобы в будущем атаковать страны НАТО. На это указывает ряд причин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, финансовые, экономические и военные показатели противника свидетельствуют о том, что Кремль действительно вынашивает идею войны против Запада. В то же время произойти это может "в более сжатые сроки, чем предполагали некоторые аналитики".

В частности, 19 марта президент России Владимир Путин рассказал, чем планирует заняться следующие шесть лет своего пятого срока на этом посту. В список вошли развитие экономики и ряд социальных программ.

В ISW утверждают, что он хочет создать все условия для того, чтобы финансовое положение РФ стабилизировалось и использовать это в будущем, ведь процент военных расходов из бюджета значительно увеличился.

Напомним, Россия может напасть на страны Балтии и превратить европейские города в разрушенные Бахмут и Авдеевку Донецкой области. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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