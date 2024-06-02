"Путин готовится к войне": в Германии хотят призвать почти миллион резервистов

В Германии видят, что в РФ производят только оружие и зомбируют население до ненависти к Западу.

В немецком Бундестаге призвали мобилизовать 900 тысяч немецких резервистов на фоне российской агрессии против Украины.

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Об этом информирует Der Spiegel.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что российский диктатор Путин готовит население РФ к войне против стран Запада, поэтому "мы должны стать способными к обороне как можно скорее".

"Россия только производит оружие. Печатаются школьные учебники, изображающие Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает", — сказала она.

Она заявила о необходимости "активизировать около 900 тысяч резервистов, которых у нас есть в Германии". Вместе с тем Штрак-Циммерманн уточнила, что сначала необходимо их зарегистрировать, ведь Бундесвер на протяжении десятилетий не регистрировал вышедших в отставку солдат.

"Если бы мы могли завербовать хотя бы половину из них как резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием", – сказала политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии напали на депутата за поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер германской СДПГ Ларс Клингбайль заявила, что пока нет оснований для переговоров с российским диктатором Путиным о прекращении войны в Украине.

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