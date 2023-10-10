Путин готовится к выборам: разведка Британии оценила, на какие шаги пойдет диктатор

Выборы в РФ намечены на 17 марта 2024 года.

До президентских выборов в России диктатор Владимир Путин вряд ли объявит еще одну мобилизацию.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Президентские выборы в РФ намечены на 17 марта 2024 года. Несмотря на то, что Путин еще не объявил свою кандидатуру, есть предположение, что предвыборная кампания главы Кремля неофициально начнется в ноябре 2023 года.

"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации", — говорится в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов. Именно такой нарыв российский диктатор использует для оправдания действий и консолидации его агрессивных действий.

"В преддверии выборов Кремль будет почти наверняка стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-то дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Что известно о предстоящих выборах в РФ

Напомним, в субботу, 7 октября, когда президент Российской Федерации празднует свой 71-й день рождения, президент Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление о предстоящих президентских выборах в России.

В Кремле прокомментировали возможное участие действующего президента-диктатора России Владимира Путина на предстоящих выборах, которые запланированы на 2024 год.

Между тем, в РФ в администрации российского президента Владимира Путина выбирают оппонентов для него же на выборах.

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