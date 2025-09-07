Путин готовит войну в Европе / © ТСН.ua

Существуют очевидные признаки того, что российский президент Владимир Путин планирует вторгнуться в «Ахиллесову пяту» НАТО — Сувалкский коридор, соединяющий Польшу со странами Балтии.

Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на расследование бывшего офицера разведки Филиппа Инграма.

Расследователь напомнил, что узкая полоса земли длиной около 100 км между Польшей и Литвой, является кратчайшим расстоянием между российским анклавом Калининградской областью и союзной России Беларусью.

По его словам, захват этого коридора фактически отрезал бы балтийские страны — Литву, Латвию и Эстонию — от их союзников по НАТО.

«Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининграде и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск», — отметил Филипп Ингран.

Военный аналитик также объясняет, что любые потенциальные угрозы для балтийских государств, таких как Эстония, Латвия и Литва, нужно сравнивать с моментами, предшествовавшими вторжению в Украину.

Что-либо, напоминающее массовое наращивание военных сил на границе Украины непосредственно перед полномасштабным вторжением 2022 года, следует интерпретировать как серьезный предупредительный знак, объясняет он.

«У нас гибридная война с глушением GPS, саботажем подводных кабелей и маленькими „зелеными человечками“… разжигающими беспорядки среди русскоязычных меньшинств», — отметил Филипп Ингран.

Он также описывает масштабные пропагандистские кампании, разворачиваемые Кремлем, которые российский диктатор любит использовать как преамбулу для будущих атак.

Но гибридная война на этом не заканчивается.

Геополитический аналитик подробно описывает использование экономического давления, коммуникационные атаки и распространение дезинформации в онлайн- и реальном пространстве.

Ингрэм также объясняет, какую ключевую роль играет логистическое планирование в подготовке к вторжению. Он отмечает, как перемещение топлива, транспортных средств и других военных активов может иллюстрировать любое будущее вторжение.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте предположил, что перед вторжением Китая на самоуправляемый остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.