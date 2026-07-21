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"Путин – х**ло": в Грузии начались протесты после задержания мужчины, избившего россиянку (видео)
Инцидент на свадьбе перерос в потасовку, а задержание одного из участников спровоцировало волну возмущения в обществе.
В грузинском Тбилиси состоялась акция протеста из-за задержания местного жителя, вступившего на свадьбе в конфликт с российскими туристками. Протест сопровождался антироссийскими лозунгами.
Об этом свидетельствуют видео из соцсетей.
В Тбилиси состоялась акция в поддержку мужчины, задержанного после стычки с российскими туристками. Участники требовали освободить грузина и выкрикивали антироссийские лозунги, в частности «Путин — х**ло».
Конфликт произошел во время свадебного празднования. По словам очевидцев, группа туристок из РФ якобы вела себя дерзко по отношению к гостям и с балкона облила водой музыкальное оборудование. После этого между ними и братом жениха возникла толкотня, во время которой один из участников ударил женщину.
В СМИ сообщали, что причиной ссоры стал русский язык, однако грузинская полиция отрицает эту версию.
Внимание! На видео присутствует сцена насилия и нецензурная лексика 18+
К слову, в октябре прошлого года в Тбилиси вспыхнула акция протеста против замораживания евроинтеграции Грузии. Полиция разогнала митинги, применив водометы и слезоточивый газ. Премьер Ираклий Кобахидзе обвинил участников в попытке свержения власти, пообещал наказание и потребовал от посла ЕС осудить демонстрации, обвинив Евросоюз во вмешательстве.