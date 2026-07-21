"Путин – х**ло": в Грузии начались протесты после задержания мужчины, избившего россиянку (видео)

Протест в Грузии / © скриншот с видео

Реклама

В грузинском Тбилиси состоялась акция протеста из-за задержания местного жителя, вступившего на свадьбе в конфликт с российскими туристками. Протест сопровождался антироссийскими лозунгами.

Об этом свидетельствуют видео из соцсетей.

В Тбилиси состоялась акция в поддержку мужчины, задержанного после стычки с российскими туристками. Участники требовали освободить грузина и выкрикивали антироссийские лозунги, в частности «Путин — х**ло».

Реклама

Конфликт произошел во время свадебного празднования. По словам очевидцев, группа туристок из РФ якобы вела себя дерзко по отношению к гостям и с балкона облила водой музыкальное оборудование. После этого между ними и братом жениха возникла толкотня, во время которой один из участников ударил женщину.

В СМИ сообщали, что причиной ссоры стал русский язык, однако грузинская полиция отрицает эту версию.

Внимание! На видео присутствует сцена насилия и нецензурная лексика 18+

Дата публикации 08:14, 21.07.26 Количество просмотров 44 Протесты в Грузии после задержания мужчины, избившего россиянку

К слову, в октябре прошлого года в Тбилиси вспыхнула акция протеста против замораживания евроинтеграции Грузии. Полиция разогнала митинги, применив водометы и слезоточивый газ. Премьер Ираклий Кобахидзе обвинил участников в попытке свержения власти, пообещал наказание и потребовал от посла ЕС осудить демонстрации, обвинив Евросоюз во вмешательстве.

Реклама

Новости партнеров