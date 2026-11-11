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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин хочет договориться с Трампом и Си об Украине за спиной Зеленского: что задумал Кремль

Владимир Путин ищет способ договориться о завершении войны в Украине на условиях Кремля, привлекая к этому Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать предложение о проведении трехстороннего саммита с участием США, Китая и РФ, чтобы договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для Кремля условиях и без привлечения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе подготовки встречи.

По данным издания, Кремль придумал этот саммит в надежде на благосклонность Трампа и поддержку Китая. Главная цель Москвы — договориться об окончании войны за спиной Украины и без участия Киева.

Отмечается, что проведение саммита под вопросом из-за разногласий между США и Китаем. Дональд Трамп настаивает на свободном разговоре и хочет поднять вопрос о ядерном вооружении — Пекин категорически против этого. Си Цзиньпин требует жесткого сценария, заранее согласованных списков тем и чтения подготовленных выступлений без спонтанных обсуждений.

В Пекине отмечают, что готовы обсуждать украинский вопрос в трехстороннем формате только при тщательной предварительной подготовке, а при ее отсутствии предпочтут отдельные двусторонние переговоры.

Переговоры Украины, США и России — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

По итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными».

Кстати, делегации Украины и США встретятся в Дублине, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Это произойдет сразу после визита американцев в Россию по итогам переговоров в Абу-Даби.

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