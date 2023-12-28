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Путин хочет использовать молдован для войны в Украине: Санду сделала важное заявление

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путин хочет использовать молдован для войны в Украине: Санду сделала важное заявление

Президент Молдовы Мая Санду / Фото: Associated Press

По мнению Санда, Молдова избавилась от зависимости от Российской Федерации.

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на решение Владимира Путина об упрощении процесса предоставления российского гражданства молдованам, казахам и белорусам. Она считает, что таким образом глава Кремля хочет набрать "пушечное мясо" для войны в Украине.

Об этом Санду сказала в интервью румынским СМИ, передает Point.

"Понятно, что Кремлю нужно пушечное мясо для продолжения этой войны, но молдаване не хотят, чтобы их приносили в жертву в несправедливой войне. Мы хотим мира для наших граждан, где бы они ни находились, в стране или за рубежом. И мы продолжим делать все, чтобы защитить их и правильно информировать людей, чтобы они могли оградить себя от таких опасностей", — прокомментировала Санду.

По ее мнению, Молдова избавилась от зависимости от Российской Федерации.

"Российская Федерация, а точнее Кремль, изменила свою стратегию в Республике Молдова после выборов 2020 года, поскольку поняла, что больше не может опираться только на пророссийские партии. Потому что большинство граждан Республики Молдова хочет европейскую интеграцию Республики Молдова", — сказала она.

Напомним, 18 декабря Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы.

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Дата публикации
Просмотры
1968
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