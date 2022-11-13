Путин хочет лишать россиян гражданства за "фейки" об армии – росСМП

Путин внес поправку в законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства, который одобренный в первом чтении.

Президент России Владимир Путин внес поправку в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства "за фейки или дискредитацию армии".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Отмечается, что Госдума приняла законопроект в первом чтении в начале апреля. В исходном документе предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю, подлог документов.

"Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства. Предлагается лишать гражданства за фейки об армии, ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности (207.3, 280.3, 280.1, 284.1, 284.1, 284.1, 284.1, 284.1)", – говорится в сообщении.

ФСБ будет устанавливать "факты угрожающих действий для безопасности государства, которые могут повлечь за собой лишение гражданства".

Напомним, в России Путин подписал документ, упрощающий порядок получения украинцами гражданства РФ.

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