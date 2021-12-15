Путин хочет немедленных международных переговоров для обеспечения гарантий России

Россия требует исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время разговора с лидерами Финляндии и Франции заявил о запуске безотлагательных международных переговоров для утверждения "юридически зафиксированных гарантий" России, чтобы исключить расширение НАТО на восток.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы президента России.

Сначала Путин говорил с президентом Финляндии Саули Нийнисте, а затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Информация о содержании разговоров не содержит новых данных о реакции собеседников на призывы Путина о предоставлении ему западных гарантий.

Как говорится на сайте Кремля, Путин отметил важность немедленного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, "исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине", якобы угрожающих России вооружением. Об этом шла речь и во время переговоров с лидером США Джо Байденом.

О том, что Кремль требует западных гарантий, ранее заявил сам Путин, об этом сообщается в документе, появившемся на сайте МИД России. В нем изложены эти требования на фоне наращивания российских Вооруженных сил у границ с Украиной, которое в Киеве и Западе считают угрожающим.

Как сообщалось ранее, Россия пригрозила НАТО "тяжкими последствиями" в случае расширения Альянса на восток. "Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето — это все попытки с недействительными средствами", — заявили в Кремле.

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