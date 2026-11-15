Путин хочет обезоружить Европу: Кремль выдвинул Британии потрясающее ядерное требование

Флаг Великобритании / © Associated Press

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Россия хочет, чтобы Великобритания отказалась от возможности использовать свой ядерный арсенал для защиты других европейских государств.

Об этом пишет The Telegraph.

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В издании напомнили, что Великобритания является единственной европейской страной, использующей подлодки с ядерным вооружением для обеспечения коллективной обороны НАТО. В то же время, британский премьер-министр Энди Бернем недавно заявил, что вопросы безопасности европейского континента не могут быть предметом переговоров с Россией.

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Согласно документу российской стороны Москва требует от НАТО вывести войска из Восточной Европы и стран Балтии. Среди других условий исключение Финляндии из Альянса и обязательство не направлять западные войска на территорию Украины.

Как отмечается в материале, только после выполнения этих требований Путин будет готов рассмотреть возможность прекращения огня.

Кроме того, Кремль хочет добиться прекращения поставок Украине западного вооружения, военной техники и другой продукции. Российская сторона также настаивает, чтобы вопросы возможного членства Украины в НАТО не исключались из переговорной повестки дня.

Отдельный пункт касается будущего оккупированных украинских территорий. Россия стремится сохранить контроль над ними после войны. Москва, по информации издания, могла бы согласиться на вступление Украины в Европейский Союз, но при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

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Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Мы ранее информировали, что в Европе возникли разногласия из-за возможных ударов дальнобойными ракетами по территории России.

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