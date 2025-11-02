Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин хочет оставаться у власти до 2050 года, после чего передать должность своему сыну Ивану, которому сейчас 10 лет.

Об этом пишет британский таблоид Daily Star

Издание напомнило, что в частном разговоре Путин и президент Китая Си Цзиньпин обсуждали долголетие и возможность дожить до 150 лет.

Тогда Си отметил: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок». Путин ответил: «Органы человека можно непрерывно пересаживать. Чем дольше ты живешь, тем моложе становишься и даже чего-то достигаешь».

Издание также цитирует журналиста Илью Давлячина, который в своем расследовании о планах Путина относительно наследования утверждает, что российский лидер собирается править почти до 100 лет, одновременно готовя преемника — Ивана, который является сыном Алины Кабаевой.

«Мы даже знаем, до какого возраста Путин хочет дожить — 97 лет. Это 2050 год. Это просто — тогда его старшему сыну Ивану исполнится 35 лет, возраст, когда можно будет избрать на пост президента [России]», — заявил журналист.

Правда, Путин публично не признает ни своих детей, ни отношений с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, матерью Ивана.

Как известно, действующая конституция РФ, переписанная в 2020 году с «обнулением» сроков Путина, позволяет ему оставаться президентом до 2036 года. Каким образом хозяин Кремля собирается продлить этот срок, британский таблоид не объясняет.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), Бенито Муссолини, индонезийского диктатора Сухарто (20 лет) и Николае Чаушеску, который возглавлял Румынию 24 года.

К концу пятого срока Путин может обойти Мао Цзэдуна, а в случае шестого — догнать Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет.

Если же Путин действительно останется у власти до 2050 года, он обгонит Муаммара Каддафи (42 года), Ким Ир Сена (46 лет) и Фиделя Кастро (49 лет) и станет самым «долгоиграющим» правителем России со времен Ивана Грозного, который правил 50 лет (включая детский возраст).

Окружение Путина активно занимается вопросами продления жизни российского президента, а Минздраву в сентябре было поручено в срочном порядке собрать все доступные научные разработки по борьбе со старением, писала в прошлом году The Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным изданий, проектом «лекарства от старости» занимается 77-летний Михаил Ковальчук, одним из близких друзей Путина, который возглавляет Курчатовский научно-исследовательский ядерный институт. Кроме того, в нем участвует старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова.

Напомним, ранее французское издание Le Monde писало, что на фоне государственных инвестиций РФ в исследования проблемы старения становится очевидным, что кремлевский диктатор мечтает о бессмертии.