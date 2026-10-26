Путин хочет откатить НАТО до 1997 года: чего Кремль требует для мира в Украине

Путин хочет откатить НАТО к границам 1997 года / © Associated Press

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Россия намерена использовать новый раунд мирных переговоров по окончании войны в Украине для получения уступок, которые ослабят оборонительные возможности НАТО. В частности, ожидается, что Путин потребует от Альянса сократить свое военное присутствие до уровня 1997 года.

Об этом пишет The Telegraph.

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Москва стремится использовать мирные переговоры для ослабления НАТО

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в консультации между российскими, украинскими и американскими должностными лицами, поскольку именно Европа будет играть решающую роль в достижении потенциальных договоренностей.

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Впрочем, как сообщили The Telegraph источники в дипломатических кругах, настоящее желание Кремля по участию стран Европы в мирных переговорах состоит в том, что Путин попытается получить уступку в вопросе расширения Альянса, который диктатор неоднократно называл «первопричиной» войны.

В кулуарах отмечают, что российские власти давали понять, что готовы уступить в отдельных вопросах при условии выполнения ее ключевых требований. Фактически это означает лишение Украины реального суверенитета и вынужденное отступление Североатлантического союза на восточном направлении.

Вероятно, Путин будет добиваться возвращения конфигурации сил НАТО к пределам 1997 года — периода, который предшествовал волнам присоединения бывших стран соцлагеря. Это предполагает потенциальное сворачивание военного присутствия блока на территории Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Все эти страны имеют общую границу с РФ.

На прошлой неделе Москва приняла предложение провести в следующем месяце консультации технического уровня в Абу-Даби после существенной паузы. Впрочем, сам Ушаков во время общения с российскими госСМИ призвал не ждать весомых результатов, охарактеризовав предстоящий раунд как «пристрелочную попытку».

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Предварительные переговоры результатов не принесли и не обеспечили режим прекращения огня из-за требования Путина к Зеленскому отдать под контроль РФ участки Донбасса, которые российская армия так и не смогла захватить на поле боя. В Кремле были убеждены, что такую уступку со стороны Киева уже согласовал Дональд Трамп во время встречи с Путиным на Аляске.

Как Украина, так и Европа подтвердили готовность к обсуждению более широкого контекста послевоенных договоренностей. Несмотря на скептические заявления россиян о мире, Путин согласился вернуться к консультациям после предложения рассмотреть его ультиматумы, а также на фоне решения Вашингтона снять санкции с экспорта российского топлива.

Высокопоставленные чиновники в Европе подчеркивают, что отказ соглашаться на требования Кремля остается принципиальным и незыблемым.

«Наша позиция остается такой же, как и в январе 2022 года», — подчеркнул один из европейских дипломатов.

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Тогда Путин утверждал, что выполнение его условий позволит избежать полномасштабного вторжения в Украину. Но Альянс категорически отверг идею вывода контингента и ядерного вооружения с территории стран бывшего советского блока.

Путин посягнул на украинские земли: что сказал

Напомним, глава Кремля Владимир Путин в очередном интервью пропагандисту Павлу Зарубину сделал ряд дерзких заявлений, назвав захваченные украинские земли «исторически российскими».

Диктатор цинично объявил «неуместными» любые слова Украины о потере своих территорий, пытаясь оправдать агрессию. Свои аппетиты глава РФ окутал выдумками о якобы добровольном «волеизъявлении» жителей «Новороссии» относительно «воссоединения» с Россией.

Кроме этого, Путин снова повторил кремлевский нарратив об «одном народе» и на этот раз добавил даже данные о якобы «последних генетических исследованиях».

«Это не их территория, это территория исторически России», — заявил Путин.

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