"Путин хочет переговоров": Фурса объяснил, для чего экс-канцлер Германии Шредер действительно ездил в Москву

По словам экономиста Сергея Фурсы, российский президент хочет возобновить и расширить Минские договоренности.

Об этом Сергей Фурса написал в Сети.

"Путин хочет договориться. Путин хочет рекорд об успехе. А Путин снова хочет федерализации Украины. Теперь по образцу Швейцарии и входящих в нее кантонов. Да, именно такой пример и приводит Шредер. Говорит, что видит шанс мирных переговоров и формат кантонов в Украине, как в Швейцарии. Вот не зря человек провел отпуск в Москве. Снова 25. Мы это уже проходили. Даже до войны это было невозможно. Теперь путин хочет расширить минские соглашения, впихнув туда еще и побережье Азовского моря", — считает Фурса.

Эксперт уверен, что российский диктатор не отказался от захвата всей Украины, невзирая на многочисленные неудачи на фронте.

"И все референдумы, все слухи о том, что путин хочет быстро расширить российскую Бердянскую империю, чтобы все почувствовали ее всеобъемлющее величие, как раз для прикрытия. путин не хочет получить все санкции мира за Северодонецк. Он хочет снять санкции. И все еще хочет всю Разговоры о том, что сейчас все захваченные территории будут в темпе вальса включены в состав России — это все для прикрытия, прикрытие очередного плана получить всю Украину и управлять нами изнутри.

А чтобы этот план поддерживали полезные идиоты на Западе — рисовать альтернативную реальность в виде потенциального ядерного удара, который, конечно же, будет неизбежно нанесен, если Украина заберет Херсон», — говорится в его сообщении.

По словам Фурсы, Кремль хочет испугать своими псевдопланами, активно распространяющими российские средства массовой пропаганды в социальных сетях.

"Как и разговоры о новом СССР, который активно продвигают типа анонимные Telegram-каналы, и о котором пестрят ливни типо независимых российских журналистов. Случайных ливней из Кремля не бывает. Они хотят напугать своими псевдопланами. Так что можно даже сказать, что пьяный бред медведева — это не такой и пьяный бред, а просьба старших товарищей напугать Европу ради того, чтобы Европа начала склонять Украину к настоящему плану путина. А медведев просто выполняет роль клоуна. Формула Шредера. Это могут назвать так", — добавил он.

Фурса считает, что Путин хочет, чтобы Запад снял с России санкции, введенные из-за военной агрессии против Украины. При этом глава Кремля "хочет сохранить свое лицо и показать силу русского народа".

"Ничего история не учит любителя истории путина. Если он не смог устранить федерализацию Украины до полномасштабной войны, то как он собирается сделать это сейчас? Лучше бы молчал или продолжал рассказывать о своей денацимилитаризации. Что ж. Слово кантон здесь идет. Но в Украине не идет. будет кантонов.А вот Шредера у нас только так и будут величать.Гер кантон.Или что-то такое.

И этого желает не Европа. Этого хочет путин, который хочет избавиться от санкций. Хочет вернуться к статусу-кво до 24 февраля, но при этом сохранить свое лицо и показать силу русскому народу. И это точно не воспримет Украина. И нам нужно сделать все, чтобы о таком плане даже не заикались в европейских столицах", — поддвигал он.

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