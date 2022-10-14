Путин хочет "перемирия", чтобы подготовиться к новому наступлению весной — СМИ

Путин не хочет договариваться о паузе с Зеленским. По его замыслу, это должны сделать военные на поле боя.

Россия в последнее время все активнее продвигает тему переговоров с Украиной, даже несмотря на то, что Киев неоднократно отверг идею диалога с Путиным. Однако сам российский диктатор не намерен завершать войну, а так называемое "перемирие" ему нужно лишь для того, чтобы собраться с силами для нового наступления весной 2023-го.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Meduza".

По информации анонимных источников издания, Путин действительно думает о возможном возобновлении переговоров, которые прекратились весной 2022-го. При этом российский президент хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями Донбасса, и вообще не хочет обсуждать Крым.

Близкие к Кремлю и правительству РФ источники рассказывают, что российские власти разработали новый "тактический вариант". Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по плану Кремля, могли бы русские и украинские военные без привлечения президентов обеих стран.

Ради этого договора российские власти даже готовы отвести войска как минимум из части захваченной Херсонской области. Заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов уже заявил, что местным "следует уехать в другие регионы России на безопасное расстояние от боевых действий, чтобы не усложнять маневренность военных". А российский вице-премьер по строительству Марат Хуснуллин объявил, что правительство будет помогать уехать украинцам в Россию и даже предоставит им бесплатное жилье.

"Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине", — говорят анонимные представители Кремля.

Пока Кремль пытается "повлиять на западных лидеров" и президента Турции Эрдогана, чтобы те "убедили" Украину вернуться к переговорам с Россией. Собеседники "Медузы" утверждают, что в этих разговорах с лидерами других стран российские представители приводят "простой аргумент", мол "надо избежать жертв среди мирного населения". Это происходит как раз на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после взрыва на Крымском мосту и успешного контрнаступления украинских войск.

В то же время в Кремле признаются, что Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны, а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению. По его замыслу, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и как-нибудь компенсировать потери в технике. По плану Кремля, "новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года.

При этом позиция официального Киева по любым переговорам с Москвой остается неизменной — Украина будет готова к переговорам с Россией, но не с Путиным, а с тем, кто придет ему на смену.

Такую позицию подтвердил и работник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк: " Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешное оккупирование россиян на временно оккупированных территориях? Всерьез ли можно считать, что мы на это согласимся Особенно на фоне контрнаступления Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы натренировать хотя бы немного поспешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?

По его словам, "этот сценарий совершенно точно не в пользу Украины, поэтому подобные предложения публичные или непубличные исключены". Подоляк подчеркнул, что Украина "крайне заинтересована" в военном поражении России:

"Так как это позволит реально закончить войну, получить возможность жестко наказать военных преступников юридическим путем и косвенно способствовать запуску сценария трансформации политической системы самой России", — подчеркнул Подоляк.

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