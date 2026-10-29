Путин хочет перенести часть российских предприятий в Африку: в чём причина

Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» / © Associated Press

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Президент России Владимир Путинзаявил о готовности перенести часть промышленных предприятий в африканские страны в условиях многочисленных санкций, введенных против экономики РФ из-за войны в Украине. Российский диктатор не уточнил, какие именно предприятия он собирается перенести в Африку и является ли причиной только западные санкции или также удары украинских дальнобойных беспилотников.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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О возможном переносе промышленных предприятий в Африку Путин заявил на форуме «Россия — Африка». По его словам, российские компании обладают значительным инвестиционным потенциалом, а сотрудничество с африканскими странами отвечает интересам Москвы.

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«Это полностью соответствует интересам России, особенно в сегодняшних условиях, когда в отношении российской экономики и российских предприятий вводятся многочисленные санкции», — заявил российский президент.

Он подчеркнул, что инвестиции в африканские страны должны быть надежно защищены, а предприятия должны работать независимо от изменений во внешнеполитической ситуации.

При этом Путин не пояснил, планирует ли Россия использовать африканские площадки в первую очередь для обхода западных экономических ограничений или рассматривает их также как способ защитить производственные объекты от других угроз. В частности, он не упомянул об украинских ударах с большого расстояния по российским предприятиям.

Африка хочет развивать собственную промышленность

Заявление Путина прозвучало в ответ на выступление президента Бурунди Эвариста Ндайишимие. Тот подчеркнул, что африканские страны не хотят ограничиваться экспортом сырья и импортом готовой продукции.

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По словам Ндайишимие, континент должен развивать собственный промышленный потенциал, модернизировать сельское хозяйство, укреплять энергетическую инфраструктуру и логистику, а также инвестировать в исследования и технологии.

Он подчеркнул, что Африка должна превратиться в полноценный центр производства и сбыта, а не оставаться лишь рынком потребления.

Для Москвы такая стратегия открывает возможность расширить экономическое присутствие на континенте, используя местные производственные площадки для развития промышленного сотрудничества.

Что Россия предлагает Африке?

Накануне Путин заявил, что Россия якобы добилась значительных успехов в развитии высоких технологий и готова делиться своими наработками с африканскими партнерами. Об этом он говорил на встрече с лидерами 22 африканских государств, в частности Эфиопии, Зимбабве и Мали.

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников также заявил о готовности российских компаний организовывать производство в африканских странах в рамках промышленной кооперации. Среди перспективных направлений он назвал фармацевтику и IT-решения.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в свою очередь, заявил о готовности России совместно с африканскими странами развивать автомобилестроение.

«Росатом», «Новатэк» и «Русал» ищут возможности в Африке

К расширению сотрудничества с африканскими странами присоединились и крупнейшие российские компании.

Государственная корпорация «Росатом» предложила строить плавучие атомные электростанции у побережья африканских государств. В компании рассматривают такие проекты в качестве возможного начального этапа сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа «Новатэк» предложил африканским партнерам собственные технологии производства, которые применялись в арктических проектах.

Тем временем алюминиевая компания «Русал» подписала меморандум с Ганой о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов.

Напомним, что российская экономика всё сильнее страдает от огромных расходов на войну, высоких ставок, нехватки рабочей силы и санкций. В то же время Кремль пока сохраняет возможность финансировать армию, а одним из ключевых факторов остается высокий уровень мировых цен на нефть.

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