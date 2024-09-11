Путин хочет посетить страну НАТО в сопровождении российских истребителей, потому что боится Украину — СМИ

Диктатор опасается, что Украина будет пытаться сбить его самолет.

Российский диктатор Путин хочет, чтобы во время визита в Турцию его самолет сопровождался истребителями РФ.

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Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что российский диктатор боится того, что во время полета его самолет будет пытаться сбить Украину. Также в Кремле боятся покушения на Путина и его окружения из-за того, что Турция является членом НАТО.

Именно это требование Москвы, а также посадка российских истребителей на аэродромах страны НАТО является основной причиной того, что визит постоянно откладывается, поскольку системы НАТО могут воспринять российские военные самолеты как враждебные цели.

Источники издания сообщат, что Турция вряд ли согласится отключить системы защиты НАТО, чтобы удовлетворить запрос Кремля. Собеседник заявил, что визит планировали на начало октября, однако требование отключить системы защиты НАТО усложняет планирование, что делает такой визит очень маловероятным.

Бывшие турецкие дипломаты назвали запросы россиян "очень необычными".

Турецкое правительство может прислать истребители для сопровождения глав иностранных государств в качестве жеста. Однако я не могу припомнить ни одного визита, где главы иностранных государств хотели бы взять с собой истребители своей страны”, — сказал один из бывших послов.

Издание пишет, что требования России этим не ограничиваются. Так, россияне жалуются на то, что три крупнейших гостиничных заведения в Анкаре – Hilton, Sheraton и JW Marriott – принадлежат США. Москва считает эти отели потенциально опасными для российской делегации.

Кроме того, Путин требует, чтобы ему предоставили правительственный гостевой дом, что является очень необычным и беспрецедентным.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция предлагает собственную стратегию завершения войны РФ и Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин согласился на предложение Турции не атаковать энергетику Украины.

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