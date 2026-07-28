Путин хочет превратить мобилизованных в «вечных солдат»: ISW раскрыл опасный замысел Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин продолжает убеждать российских оккупантов переподписать контракты с Министерством обороны России и продолжить боевые действия в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны РФ вербует мобилизованных на переподписание контракта

Американские аналитики обратили внимание, что Путин во время встречи с командованием ВМС России выделил историю моряка, заявившего о намерении переподписать контракт с Минобороны, как пример для других. Глава Кремля заявил, что его история является отличным примером того, как мобилизованный военнослужащий нашел свое призвание во время этой войны.

Реклама

В ISW отмечают, что Министерство обороны России пыталось провести опрос и заставить российских мобилизованных перейти на контрактную службу в середине 2025 г., чтобы сохранить эти силы в случае демобилизации.

Ранее ISW наблюдала сообщение о том, как российское военное руководство стимулирует и принуждает мобилизованных россиян подписывать контракты с Министерством обороны.

«Кремль, вероятно, продолжает продвигать нарративы и принимать меры, направленные на содержание мобилизованного персонала в Вооруженных силах России и смягчение некоторых общественных беспокойств относительно отсутствия демобилизации личного состава, мобилизованного в 2022 году», — считают аналитики.

Путин увеличил российскую армию до почти 2,5 миллиона

Также Путин продолжает увеличивать русскую армию. 27 июля Путин подписал указ, которым установил численность Вооруженных сил РФ на уровне 2 426 130 человек личного состава, включая 1 535 000 военнослужащих.

Реклама

В ISW объясняют, что этот указ направлен на создание военно-строительных подразделений в составе армии. Этим документом Путина увеличена общая численность на 27 000 человек, из которых 25 000 являются военнослужащими.

«Россия почти ежегодно расширяла санкционированную конечную численность Вооруженных сил России с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 2022 года, увеличив численность на 137 000 человек 2022 года, 170 002 8-2 000—2024 года», — отметили в Институте изучения войны.

Увеличение 2026 года было незначительным по сравнению с предыдущими расширениями.

Мобилизация в РФ — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка получила данные о подготовке в РФ новой масштабной волны мобилизации. По информации ГУР, это произойдет уже этой осенью.

Реклама

По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России будет объявлена сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2026 года. Тем временем Путин снова подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ.

Новости партнеров