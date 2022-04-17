Путин хочет продолжать войну и не желает встречаться с Зеленским – Драги

Премьер-министр Италии уверен, что звонки главе Кремля – пустая трата времени.

Президент РФ Владимир Путин хочет продолжать войну и против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в новом интервью порталу Corriere Della Sera.

Журналисты сказали, что раньше премьер разговаривал с Путиным по телефону. Они поинтересовались, нельзя было его остановить с помощью дипломатической беседы.

"В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение". Он ответил: "Время еще не наступило". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло", — сказал Драги.

По его словам, далее Путин стал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться спустя несколько дней и простились. А затем мир увидел военные преступления русских кафиров в Буче.

"Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно говорить, это просто бесполезная трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент ЕС он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня создалось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, абсолютно не зависит от слов и телефонных звонков, которые совершаются», — подытожил Драги.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагает, что эта война может длиться месяцами или годами. Американский телеканал CNN приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал европейским союзникам, что война России против Украины будет продолжаться до конца 2022 года.