Путин хочет расширить белорусский фронт: удастся ли ему втянуть в войну "бумажные войска" Лукашенко

Эксперт считает, что в России осталось около полугода, чтобы реализовать любые планы.

Российский диктатор Владимир Путин постарается расширить белорусский фронт, но у него не хватит для этого ресурсов.

Такое мнение высказал военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире "Эспрессо".

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"Россияне постараются расширить белорусский фронт, но это пока теоретические намерения путинского режима и лично Путина. У него сейчас нет ресурсов, он пытается реализовать свои замыслы разными способами. Путин вернул Герасимова, который будет рисовать карту. Сейчас ресурсы имеют важное значение. В России за этот год с ресурсами все со знаком минус", – подчеркнул Самусь.

Эксперт считает, что в России осталось около полугода, чтобы реализовать любые планы, потому что дальше, по его мнению, российской экономике предстоит катастрофическое падение.

Что происходит в Беларуси

Напомним, в Беларуси 19 января ближе к границе с Украиной перебросили боевые вертолеты. В частности, из белорусских Мачулищ до Лунинца перебазировались 11 российских вертолетов.

Также Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси личный состав и технику. В то же время, аналитики американского Института изучения войны убеждены, что сейчас повторного наступления на Украину с севера не будет из-за нехватки техники и личного состава оккупантов в Беларуси. Вероятное наступление с территории РБ может начаться не раньше осени 2023 года.

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