Путин хочет тайно мобилизовать 500 тысяч россиян: что задумали в Кремле

В России собираются тайно мобилизовать 500 тысяч человек / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации, во время которой стремится привлечь около 500 тысяч человек. Объявление мобилизации может произойти в течение нескольких недель. Главная цель Кремля — не только усилить войска в войне против Украины, но и запугать европейские страны-члены НАТО риском масштабирования конфликта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Express.

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Путин планирует скрытую мобилизацию 500 тысяч человек

По данным украинской разведки, массовую мобилизацию в армию планируют начать сразу после выборов в Госдуму РФ, которые пройдут 18-20 сентября.

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Путин рассчитывает на тактику психологического давления на Запад и надеется уменьшить военную поддержку Киева из-за страха перед Третьей мировой войной.

«Чтобы показать, что я мобилизую полмиллиона людей осенью — и нет никакой гарантии, что я использую эти полмиллиона только в Украине», — заявил Зеленский, цитируя логику Путина.

При этом официального указа о мобилизации россиянам ждать не стоит. Путин собирается обмануть свой народ, добавил Зеленский.

Массовую мобилизацию россиян проведут без объявления. Мужчин будут заманивать на войну сомнительными контрактами, обещаниями безопасных должностей в тылу. Однако после этого будут сразу отправлять в «мясные штурмы». Чтобы избежать массового бегства из страны потенциальных призывников, РФ планирует полностью перекрыть выезд за границу россиянам призывного возраста.

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Кроме мобилизации собственных граждан Москва привлекает к войне в Украине до 50 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Все это нужно Путину для демонстрации хоть какой-то «победы» на фронте.

«Ему нужно продать победу. Но в Украине для него победы не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы не собираемся выводить войска самостоятельно», — объяснил Зеленский.

Пока Кремль строит планы дальнейшей эскалации, российские войска продолжают терроризировать украинские города.

Путин может напасть на НАТО этой осенью

Напомним, российский диктатор Владимир Путин может попытаться расширить войну на Европу, чтобы «перетасовать карты» и выйти из тупика в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

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Эти оценки появились на фоне недостатка некоторых критически важных боеприпасов, которые нужны американским военным для потенциального противостояния России или Китаю.

В разведке США прогнозируют, что Москва в ближайшее время может усилить агрессивные действия в отношении европейских союзников, поскольку Путин становится опаснее, когда его загоняют в угол.

Вероятность экстремального сценария — ограниченного наземного вторжения — остается низкой, но со временем растет. В отличие от прямого нападения, которое сразу же задействовало бы статью 5 НАТО о коллективной обороне, реакция Альянса на киберугрозы или гибридные угрозы определена менее четко.

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