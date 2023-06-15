Путин хочет уничтожить все ЧВК в России — Світан объяснил, зачем это диктатору

Глава Кремля пытается подчинить сейчас все ЧВК Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин уничтожает ЧВК в России. Он пытается подчинить все частные военные компании Минобороны РФ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, почему со стороны главы Кремля это правильные действия.

"Это логическое управление сбора общей системы управления армией. Оно не позволяет каким-либо чужеродным организмам быть либо внутри нее, либо рядом. Она обязательно либо раздавит, либо поглотит", — пояснил эксперт.

Поскольку вооруженные силы любой страны — это жесткая вертикаль власти и управления, она не позволяет демократии как таковой или какому-либо подчинению.

"Неподчиняющиеся должны быть уничтожены. В такую парадигму сейчас как раз и вовлечены все властные структуры и военно-политическое руководство России. Они сейчас будут выстраивать общую вертикаль власти и среди военных формирований и прикрывать ОПГ Пригожина", — сказал Свитан.

Между тем ФСБ рекомендует колониям прекратить вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер". Это объясняют тем, что "вагнеровцы" не хотят взаимодействовать с подразделениями вооруженных сил РФ на фронте.

Напомним о конфликте между Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ. Пока противостояние вступает в решающую фазу.

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