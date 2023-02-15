"Путин хочет взять "на слабо": эксперт о выходе военных кораблей РФ с ядерным оружием

Выход в море кораблей РФ с ядерным оружием, о котором заявила разведка Норвегии, является шантажом и пропагандистским шоу.

Политолог Владимир Фесенко рассказал о ядерном шантаже главы Кремля Владимира Путина и отметил, что это пропагандистское шоу.

Об этом говорилось в эфире телеканала FREEДОМ.

“Сейчас, к сожалению, горячая война идет почти в центре Европы. Это следствие российского вторжения. РФ сейчас пытается использовать ядерное оружие как некий последний аргумент, угрожая использованием ядерного оружия Западу. Однако очень заметно по непрямым признакам: не только Запад, но и Россия боится прямого военного столкновения”, — сказал Фесенко.

Фесенко назвал угрозы Путина попыткой "взять на слабо", попугать использованием тактического ядерного оружия.

"Сейчас, именно в этот момент, это имеет не столько военную цель, сколько скорее пропагандистскую. Россия намерена устроить "большой пропагандистский спектакль" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину", — добавил политолог.

По его мнению, выход военных кораблей с тактическим ядерным оружием – это часть пропагандистского шоу.

Так, как отметил эксперт, пока прямой опасности нет.

"Кремль пока скорее пропагандистски пытается попугать Запад. Но, конечно, хотя бы потенциально такой риск существует, и этот риск связан только с Путиным и, скажем так, с его психическим равновесием", — сказал Фесенко.

Он отметил, что сейчас Путин скатывается на уровень северокорейских диктаторов, пытающихся шантажировать ядерное оружие.

"Но я думаю, что все-таки реально пока прямых угроз ее использования на сегодняшний день нет", — сказал политолог.

Напомним, накануне разведка Норвегии сообщила, что Россия впервые с момента распада СССР вывела в Балтийское море корабли Северного флота с тактическим ядерным оружием на борту. Поэтому эксперты заявили, что глава Кремля Путин пытается таким образом спровоцировать НАТО на эскалацию, чтобы добиться переговоров с мировыми государствами.

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