Почему Путин заговорил о мирных переговорах / © Associated Press

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Россия показывает признаки военного и дипломатического истощения в войне против Украины. На фоне успешных ударов Сил обороны Украины по российской нефтяной инфраструктуре и логистическим узлам президент РФ Владимир Путин выступил с публичным заявлением о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом пишет Independent.

Почему Путин призывает к возобновлению мирных переговоров

Аналитики отмечают, что призывы Москвы раздаются в момент, когда российская армия сталкивается с критическим разрывом логистических цепей, закрытием аэропортов и падением поддержки войны среди населения.

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В то же время в Кремле растет беспокойство из-за изменения позиции Вашингтона. Чиновники РФ жалуются, что президент США Дональд Трамп пересматривает договоренности, якобы достигнутые во время прошлогоднего саммита в Анкоридже, предполагавшие сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями.

Прямым доказательством внутреннего кризиса в РФ стали слова самого российского лидера. Путин призвал продолжить мирные переговоры на основе «предварительных договоренностей», предусматривающих отказ Украины от вступления в НАТО, отказ от своих территорий и признание русского языка вторым государственным.

«Россия, как неоднократно заявлялось, готова к мирным переговорам с Украиной. Мы готовы двигаться дальше на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле», — заявил Путин в понедельник.

Несмотря на то, что ранее некоторые политические круги требовали от Украины прибегнуть к территориальным уступкам, текущая ситуация демонстрирует ошибочность такого подхода. Украина перехватила инициативу, установив контроль над Черным морем и заставив Москву рассматривать вопросы запрета экспорта дизельного топлива.

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«Альтернатива, которой могут воспользоваться Европа и США, — это усиление успеха Украины против России; помощь Киеву позволит не просто заморозить линию фронта, но и переломить позвоночник российским логистическим операциям, чтобы фронт Москвы полностью развалился», — пишут журналисты.

Дополнительным фактором давления на РФ является вовлеченность Дональда Трампа в конфликт с Ираном, где Украина укрепила свои позиции, когда предложила странам Персидского залива собственные технологии противодействия беспилотникам.

Поскольку Трамп ищет быстрых геополитических побед и любит поддерживать команды, которые имеют успех, он может изменить вектор своей политики в отношении Украины и вызвать раздражение Москвы.

Представители российского руководства открыто выражают обиду из-за невыполнения США ожидаемых договоренностей. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что только российская сторона придерживалась логики саммита на Аляске по поводу «обмена территорий на мир».

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«Другая сторона, как теперь оказывается, не смогла полностью выполнить свою роль», — сказал Ушаков о США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что саммит в Анкоридже мог быть американским маневром для перевооружения Украины, а его заместитель Сергей Рябков обвинил Вашингтон в отходе от прежних позиций после саммита Большой семерки.

Россия продолжает гибридную войну против ЕС и Запада

Пока европейские страны пытаются нарастить оборонные бюджеты, Россия продолжает вести против них гибридную войну. В частности, РФ прибегает к диверсиям, поджогам и масштабным дезинформационным кампаниям в соцсетях с целью радикализации общества.

Кремль пытался использовать даже политический кризис в Великобритании и отставку Кира Стармера. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в сети X, что Москва якобы поспособствовала этому процессу:

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«Мы сделали это вместе, разоблачив воинственную и последовательно неправильную политику Стармера по иммиграции, преступности, энергетике и экономике. Он не смог защитить Британию и разрушал западную цивилизацию».

Однако, несмотря на попытки дестабилизировать Запад, сама Россия оказалась в уязвимом положении. Военные потери РФ составляют около 35 000 человек ежемесячно. Потенциальный разгром регулярной армии может спровоцировать внутренние восстания в этнических республиках — Ингушетии, Дагестане, Татарстане, Бурятии и т.д.

Трамп неожиданно высказался о Путине

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ценит решение России, Китая и Турции не принимать участия в войне против Ирана. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Китая Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин остались в стороне от конфликта.

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Трамп назвал это впечатляющим, отдельно заметив, что Эрдоган является сильным лидером, а российский диктатор просто «сосредоточен на других делах».

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