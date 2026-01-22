Путин хочет внести миллиард долларов из замороженных активов РФ в "Совет мира", но есть нюанс

Путин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил, что перечислит один миллиард долларов из замороженных в США активов, конфискованных в качестве наказания за полное вторжение Путина в Украину в 2022 году, в созданную Дональдом Трампом «Советы мира» именно для Газы.

Об этом пишет издание Die Welt.

«Еще до того, как мы выясним вопрос участия в Совете мира и его работе, учитывая особые отношения России с палестинским народом, я считаю, что мы могли бы перечислить один миллиард долларов из российских активов, замороженных при предыдущей администрации США, в Совет мира», — сказал Путин на встрече с Советом безопасности России.

Путин заявил, что предложение обсуждали с США, и что он планирует продолжить разговор в четверг на встрече с посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Глава Кремля также заявил о своей готовности использовать замороженные в США активы для восстановления поврежденных регионов Украины. Он не уточнил, имел ли в виду регионы под контролем России или Украины.

Напомним, Трамп планирует в Давосе подписать соглашение о создании «Совета мира».