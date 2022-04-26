Путин хочет втянуть Приднестровье в войну с Украиной, однако власти республики собираются "пропетлять" — эксперт

Путин хочет втянуть Приднестровье в войну с Украиной, однако власти республики собираются "пропетлять" — эксперт

Россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако сама непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Власти непризнанной республики стремятся сохранить нынешний статус-кво, позволяющий определенной группе людей зарабатывать сверхприбыли, иметь паспорта Молдовы и при этом считаться опорой Кремля в регионе.

Об этом заявил журналист и политический эксперт Вадим Денисенко.

"Россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну и погнать на Бессарабию армию ПМР. Да, действительно, хотят именно заставить, потому что приднестровские власти хотят пропетлять, так как пропетлял в свое время Лукашенко", — написал Денисенко в своем Фейсбуке.

По его словам, армия самой ПМР насчитывает всего около 10-11 тысяч военных и около 3 тысяч российского контингента. Однако де-факто боевых людей в республике до 8 тысяч.

"Это последний резерв Путина, который можно ввести без оглашения мобилизации в самой РФ, чего он пока категорически не хочет делать", — отметил Денисенко.

В то же время, само руководство и жители ПМР не желают участвовать в войне. Доказательством этого являются большие очереди на админгранице с территориями подконтрольными Кишиневу. Эксперт говорит, что все эти люди уже сегодня убегают от мобилизации.

"Поэтому сейчас начнется "выламывание рук". Его результат сейчас можно оценить как 60:40 в пользу вступления Приднестровья в войну. Хотя ситуация будет меняться каждый день", — говорит эксперт.

Он убежден, что Молдова боится открывать второй фронт, поэтому тянет время.

"Ключевая роль в решении Молдовы принадлежит нескольким европейским странам: захотят ли они "вписаться" за Молдову и дать Кишиневу определенные гарантии. Но сегодняшние заявления Президента Молдовы – это желание тянуть время", – подчеркнул Денисенко.

Политик также отметил, что недавние заявления Лаврова о ядерном оружии и третьей мировой войне, в частности, продиктованы именно приднестровским обострением.

Напомним, 25 апреля министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, поэтому эту опасность нельзя недооценивать.

В Приднестровской республике уже в третий раз за два последних дня заявляют о взрывах

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