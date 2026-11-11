Путин хочет жить вечно: близкий союзник диктатора РФ работает над возможностью продления жизни

Путин / © Associated Press

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Близкий соратник Путина, Михаил Ковальчук, возглавляющий один из крупнейших государственных научно-исследовательских центров России, сообщил о масштабной исследовательской программе продления человеческой жизни.

Для этого ученые изучают процессы старения приматов, в частности, пожилых обезьян, чтобы проследить все этапы возрастных изменений и найти способы продления периода здоровой жизни, пишет Bloomberg.

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«Мы сейчас проводим скрининг пожилых обезьян, чтобы изучить все этапы старения», — сказал Ковальчук.

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По его словам, к исследованиям привлекли более 7 тысяч приматов. Среди них есть особая группа старших обезьян в возрасте от 20 до более 30 лет, которую он назвал «уникальной».

Ученые Института Курчатова в Москве исследуют животных в возрасте от 18 до более 30 лет. В частности, производят биохимический, структурный и сосудистый анализы, а также изучают мозг приматов.

Путин давно интересуется возможностью продления жизни

Тема долголетия уже долгое время находится в поле интересов Путина. В прошлом месяце ему исполнилось 74 года.

В частности, в 2025 году во время попавшего в открытый микрофон неформального разговора с главой КНР Си Цзиньпином Путин обсуждал перспективу того, что люди смогут жить до 150 лет. В этом разговоре также упоминался лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.

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Интерес к теме долголетия проявляют и представители семьи российского президента. В октябре старшая дочь Путина Мария Воронцова, занимающаяся исследованиями генетики эндокринологиня, выступила в Московской школе управления «Сколково».

Это учебное заведение открыло лабораторию долголетия. Во время выступления Воронцова рассказывала о возможности медицины способствовать увеличению продолжительности жизни человека.

В то же время, попытки выйти за естественные пределы человеческой жизни она назвала стремлением «обмануть Бога или природу».

У Михаила Ковальчука есть давние связи с Путиным. Его характеризуют как близкого друга российского президента и неформального советника по научным вопросам, в том числе в области генетики.

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Его брат Юрий Ковальчук — миллиардер и банкир, также давно входящий в окружение Путина и являющийся заметной фигурой в ближайшем кругу российского президента.

Институт Курчатова относится к ведущим государственным научным центрам России. Его исследовательская деятельность включает ядерную энергетику, физику, генетику и биомедицинские технологии.

Михаил Ковальчук руководит учреждением с 2005 года. Сначала он занимал должность директора, а затем стал президентом института.

Ранее сообщалось, что дочь диктатора Путина Мария Воронцова стала одной из ключевых участниц российских исследований, посвященных радикальному продлению человеческой жизни.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин оказался в заложниках собственной паранойи и оторванности от реальности, поскольку больше всего боится физического устранения.

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