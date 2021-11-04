Путин хотел вступления России в НАТО в начале своего правления — бывший генсек

Путин хотел вступления России в НАТО в начале своего правления — бывший генсек

Как ни странно, Путин, который сейчас называет войска НАТО в Восточной Европе "угрозой доч России", хотел вступления РФ в Альянс.

Глава России Владимир Путин во время своего первого президентского срока (2000-2004 гг.) хотел, чтобы его страна вступила в НАТО, но выдвигал определенные условия.

Об этом рассказал бывший генсек НАТО (1999-2004 гг.) Джордж Робертсон, информирует The Guardian.

По словам Робертсона, Путин на их первой встрече дал понять, что хочет, чтобы Россия была частью Западной Европы.

Джордж Робертсон припомнил, что Путин тогда спросил, когда Россию пригласят в НАТО. На что президенту РФ ответили, что Альянс не приглашает: страны должны сами подать заявку. На это Путин ответил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими другими незначительными странами".

Генсек НАТО (1999—2004) Джордж Робертсон / Getty Images

Также в издании вспомнили интервью Путина двадцатилетней давности – одно из первых на президентском посту. Тогда глава страны-агрессора не исключал присоединения России к НАТО, если "интересы Москвы будут рассматриваться как интересы равноправного партнера". Также Путин сказал, что не видит в НАТО врага РФ.

"Россия является частью европейской культуры. И я не могу представить свою страну в изоляции от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром", — заявлял Путин 21 год назад.

Как видим, сейчас политические взгляды Владимира Путина кардинально изменились. Кремль проводит агрессивную политику по отношению к странам бывшего СССР, Россия незаконно аннексировала Крым и ведет войну на Донбассе, а до этого — в 2008 году вела вооруженную агрессию против Грузии. Путин считает коллективный Запад врагом для России.

Напомним, что Владимир Путин назвал военное присутствие НАТО в Украине "угрозой" для России.

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