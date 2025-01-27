Путин и Байден договаривались в Швейцарии — Зеленский задал вопрос

Президент Украины подумал о встрече Байдена и кремлевского диктатора в Женеве перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Джо Байден – 46 президент США, а также глава Кремля Владимир Путин 16 июня 2021 года встречались в Женеве. Саммиту предшествовал напряженный период заочного общения. Однако пока неизвестно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии.

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

"Мы до сих пор не знаем, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии... Дальше вы все это знаете, все эти детали. Я думаю, вам они в большинстве своем известны, потому что я думаю, что всех деталей даже мы не знаем – мы предполагаем", – сказал Зеленский.

Он также уверен, что история все расставит по местам.

"Мне до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. Я хотел бы знать, если честно. История нам обязательно это расскажет", — добавил президент Украины.

Напомним, встреча в Швейцарии произошла по инициативе Джо Байдена и на фоне крупнейшего с 2014 года скопления российских войск у украинских границ, что снизило градус напряжения и предотвратило риск полномасштабного российского вторжения. Отметим, что после вступления в должность 46-й президент США Джо Байден публично называл Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против РФ и т.д.