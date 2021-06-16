Байден и Путин договорились о невозможности ядерной войны

Лидеры двух стран подчеркнули, что в конфликте с использованием ядерного оружия не может быть победителей.

Президенты России и США по итогам саммита в Женеве, который состоялся 16 июня, подписали совместный документ — заявление по стратегической стабильности. Об этом сообщили в пресс служба Кремля.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении.

Российский и американский лидеры также договорились запустить комплексный диалог, который должен заложить основу контроля над вооружениями и мер по снижению рисков ядерной войны. В документе подчеркнули, что этот диалог будет "предметным и энергичным".

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Недавнее продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) в совместном заявлении назвали свидетельством приверженности двух стран к установлению контроля над ядерным вооружением.

Напомним, что РФ и США обладают 90% мирового арсенала ядерного вооружения. При этом количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав, увеличивается.

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