Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Российский президент Владимир Путин и его окружение могут вскоре пожалеть о решении публично высмеивать президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание New York Post

На саммите в Аляске Путин дал Трампу новую надежду на достижение мирного соглашения по войне в Украине, однако события после встречи больше напоминают ситуацию, когда Люси снова ставит Чарли Брауна под футбольное унижение.

После первоначальных сигналов о возможности встречи, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отказался от любых шансов на личную встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В программе NBC Meet the Press Лавров заявил: «Встреча не запланирована», и ни одна не состоится без предварительной договоренности, соответствующей «президентской повестке дня» Путина. По словам министра, эта повестка дня «вообще не готова»: Украина должна публично согласиться никогда не вступать в НАТО, Зеленский должен отменить законы, которые Лавров считает запретом «русского языка», и предварительно согласиться на «территориальные вопросы», которые он не уточнил.

Лавров также подтвердил, что Россия считает Зеленского не «легитимным» президентом Украины, хотя «мы признаем его де-факто главой режима».

По словам аналитиков, такая риторика совпадает с недельным давлением Лаврова и его команды на Украину, в частности требованиями о невозможности размещения европейских войск в Украине и получения права вето на любые гарантии безопасности Киеву после войны. Кроме того, Россия настаивает на предварительном согласии Украины отдать половину Донбасса, которую Путин пытается контролировать с 2014 года.

Все это явно противоречит словам вице-президента США JD Ванса относительно договоренностей Путина на саммите в Анкоридже: «Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, и, что важно, признали наличие определенных гарантий безопасности для территориальной целостности Украины», — сказал Ванс на NBC.

С самого начала вторжения Путин утверждал, что намерен устранить якобы «неонацистский» режим в Киеве (хотя Зеленский является евреем!) и настаивал, что Украина всегда была частью России и не должна была стать независимой. Если бы он действительно хотел договориться о длительном мире, он бы отбросил эти иллюзии и приказал Лаврову и его подчиненным прекратить подобные действия.

Зато Путин позволяет своим подчиненным прямо троллить не только Зеленского, но и самого Трампа. Американский президент медленно демонстрирует недовольство, недавно заявив, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя» страну-агрессора — очевидное предупреждение о возможной поддержке США для ударов по территории России.

Это добавляется к другим угрозам, которые Трамп пока оставил на столе, включая вторичные санкции, которые могут парализовать российскую экономику и военную машину.

После саммита в Аляске Трамп четко дал понять, что у Путина было всего две недели, чтобы публично продвинуться к личной встрече с Зеленским как ключевому шагу к мирному соглашению. Неделя уже прошла, а Россия не сделала ничего, кроме сигналов, что ни одна встреча не состоится, если Украина не согласится заранее на все вопросы, подлежащие обсуждению.

Таким образом, аналитики оценивают действия Путина как демонстрацию «искусства невыгодной сделки», когда Трамп предстает как наивный игрок, который поверил во все обещания российского президента в Анкоридже. Россияне, по их мнению, считают, что им удастся унизить лидера свободного мира; однако эксперты предупреждают, что для Путина это может дорого обойтись, когда Трамп окончательно прекратит иллюзии относительно его намерений.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом указывают на то, что американский лидер теряет терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина из-за задержек России в продвижении к миру в Украине.