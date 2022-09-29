Путин и его окружение не склонны к самоубийству: генерал США — о ядерных угрозах России

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Путин и его окружение не решатся "нажать на красную кнопку" из-за решительного предупреждения Байдена.

Российский диктатор Владимир Путин не решится нанести ядерный удар, ведь он и его окружение "не склонны к самоубийству".

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает "ВВС-Украина".

По словам Ходжеса, США будут вынуждены радикально ответить на вероятное применение Россией ядерного оружия, потому что "Россия может совершить это снова. За этим наблюдает Китай, Иран, Северная Корея".

"Остальные страны, имеющие ядерное оружие, могут увидеть – ого, если Соединенные Штаты серьезно не отреагируют, тогда, возможно, они также смогут применить ядерное оружие, чтобы держать в заложниках своих соседей", – предполагает эксперт.

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Ходжес убежден в решимости Байдена и его администрации: "Он (Байден) сказал: "Да, конечно, мы ответим. Я не буду рассказывать вам как, но это изменит лицо войны для России".

Генерал предложил Пентагону подготовил список вариантов для президента Байдена. Одним из них было бы, например, уничтожение Черноморского флота РФ.

"И конечно, Кремль это знает. Поэтому, если они это знают и осознают, что мы действительно это сделаем, я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что Путин и люди из его окружения — какими бы злыми они не были, что они склонны к самоубийству, и я думаю, что люди, которые держат президента Путина во власти, думают, что после него будет жизнь, и что после него будет Россия, поэтому Запад, международное общество должно сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не позвольте ему сбросить Россию со скалы", – подытожил Бен Годжес.

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Накануне в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

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