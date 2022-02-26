Путин и его прислужники: какие санкции ввели ЕС и Великобритания

Путин и его прислужники: какие санкции ввели ЕС и Великобритания

Президент РФ стал третьим мировым лидером, попавшим под санкции Европейского Союза, составив компанию Асаду и Лукашенко.

Великобритания и Евросоюз почти одновременно включили в списки санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Обновленный список санкций опубликован поздно вечером в пятницу, 25 февраля, на сайте британского МИД.

В графе, в которой говорится о сути британских санкций в отношении Путина и Лаврова, указано "замораживание активов". В качестве причины введения ограничений в отношении президента РФ указывается его приказ о начале военной операции в Украине.

Причинами санкций против Сергея Лаврова указано, что он причастен к попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине, подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Как сообщает CNN, в то же время Евросоюз включил в списки санкций, кроме Путина и Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, главу МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова и других российских политиков — в целом 98 человек.

Среди ограничений – замороженный упрощенный визовый режим для бизнесменов и дипломатов. Причина санкций та же — вторжение России в Украину.

Как отметил, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Путин стал третьим мировым лидером, попавшим под санкции Европейского Союза. Ранее их ввели в отношении президента Сирии Асада и белорусского узурпатора Лукашенко.

Кроме персональных санкций, Евросоюз ввел следующие ограничения:

запрет на доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала ЕС;

запрещение экспорта в Россию технологий для нефтяной отрасли;

запрет на экспорт товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей;

ограничение экспорта продуктов и технологий, нужных для русского сектора обороны и сохранности;

запрет на предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.

Среди финансовых учреждений России в список санкций ЕС попали "Альфа-банк", "Открытие", банк "Россия" и "Промсвязьбанк", обслуживающий российскую "оборонку".

Напомним, в этот же день в результате войны против Украины США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.