Путин и его режим боятся долгой войны: в ГУР сделали заявление

Российский президент-диктатор Владимир Путин и его окружение действительно боятся долгой войны против Украины. Для главы Кремля "точка невозврата" и так называемые "красные линии" уже пройдена.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Мне кажется, что для него (Путина – Ред.) точка невозврата и "красные линии" уже давно прошли. Это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш – ни одной из целей этой войны агрессивной, этот геноцид не достигнут. Безусловно, в Кремле это прекрасно понимают", — выразился Юсов.

По его словам, несмотря на заявление кремлевской пропаганды на внутреннюю аудиторию о том, что РФ может и готова воевать годами, такого посыла нет.

Юсов говорит, что у Москвы наоборот есть попытка поддержать иллюзию нормальности — насколько это возможно вообще.

"То есть говорят постоянно, что все происходит по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война — где-то там, далеко. Вот это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. Это значит, что на самом деле Путин и его режим боятся". долгой войны. Иначе риторика внутри Российской Федерации была бы совершенно иной", — подчеркнул Юсов.

Напомним, издание The Washington Post пишет, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин даже после ликвидации является угрозой для Владимира Путина. Популярность уже погибшего руководителя ПВК становится вызовом для диктатора на фоне разногласий внутри элиты и военных по ведению войны.

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