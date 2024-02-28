"Путин и его стая напуганы": Саакашвили спрогнозировал, как будут разворачиваться события на войне в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подытожил два года полномасштабной войны в Украине и спрогнозировал, как будут разворачиваться события в дальнейшем.

Об этом он написал в колонке "УП".

"Два года войны. Я прекрасно понимаю всю усталость и фрустрацию. Я сам устал и фрустрирован тем, что нахожусь в тюрьме пропутинского режима и не могу гораздо активнее помогать моей Украине. Но при этом меня не оставляет чувство оптимизма и ожидания. Прежде всего я внимательно наблюдаю за режимом агрессора и совершенно очевидно, что он чувствует себя неуверенно и излучает страх», — говорится в сообщении.

По словам Саакашвили, убийство Навального, отказ в регистрации кандидатами в президенты двум антивоенным статистам и даже визуал Путина и его стаи утверждает, что они напуганы. Это делает их более опасными в период острового периода, но если брать 1–1.5 года, ситуация будет сильно меняться не на пользу Москвы.

Также читайте Законопроект о мобилизации: что ждет полицейских и многодетных отцов

"До будет практически паритет в воздухе и преимущество Украины в артиллерии. Черноморский флот будет полностью недееспособным, а украинцы будут и с летающими, и с ATACMS и с TAURUS. Главное сейчас – правильно организовать мобилизацию. И мобилизация должна быть проведена так, чтобы каждый человек чувствовал, что к нему относятся справедливо и что в случае чего государство позаботится о нем и его семье", — продолжает экс-президент Грузии.

Он говорит и о том, что очень важно отразить российские информационные атаки и ни в коем случае не поддаваться на их предполагаемые нарративы. Если Украина не поддастся и будет излучать веру в победу, то и Запад будет менее пессимистичен.

"Сейчас уже очевидно, что Европа прошла и мобилизована, и США будут вынуждены проголосовать за помощь Украине в марте. Сейчас главное – люди и их моральный дух. Дело в том, что для победы Украине не обязательно вернуть все захваченные территории сразу, а достаточно удержать линию фронта и ослабить Россию, которая имеет запас максимум на 1–1.5 года. Если продержимся, то Россия, где уже более половины населения против этой войны, обязательно лопнет, и мы вернем свои территории», — прогнозирует Саакашвили.

Также он подчеркнул, что не стоит недооценивать шансы Байдена на выборах.

"Но хорошо зная и Байдена, и Трампа, я не боялся бы Трампа. Главное, чтобы на момент выборов в США Украина продемонстрировала, что она держится и имеет перспективу. Трамп любит победителей и не хочет связываться с лузерами. Победа гораздо ближе, чем многие думают, и развал империи абсолютно неизбежен. Нам бы всем немного больше терпения", — резюмирует Саакашвили.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили спрогнозировал, что произойдет, если Украина сейчас согласится на перемирие. Он считает, что через год-два Россия уничтожит наше государство и начнет войны на территории других стран.

Читайте также: