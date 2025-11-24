Путин и Эрдоган обсудили условия завершения войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 24 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор по вопросу окончания войны в Украине.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X и пресс-служба Кремля.

«Эрдоган выразил намерение оказывать всестороннюю поддержку переговорному процессу и готовность и дальше предоставлять для этих целей стамбульскую платформу», — заявили в Кремле.

Реклама

В то же время в Анкаре проинформировали по итогам разговора, что «Турция будет продолжать свои усилия для завершения российско-украинской войны путем установления справедливого и продолжительного мира».

Также отмечено, что Эрдоган заверил в готовности «как и в прошлом, содействовать всем дипломатическим инициативам и планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к длительному миру».

Ранее президент Турции Эрдоган сказал, в каком случае сработает мирный план Трампа, который должен закончить войну в Украине. По его мнению, документ должен отвечать законным ожиданиям и потребностям безопасности сторон, не создавая новой нестабильности.