Путин и Эрдоган обсудят Украину и "большую сделку" с Западом: что известно

Президент Турции предлагает свое посредничество на переговорах Москвы и Киева.

В столице Казахстана Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В форуме под председательством президента Казахстана принимают участие лидеры России, Турции, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств – около 50 делегаций. Ожидается, что ключевым событием саммита станет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященная войне между РФ и Украиной.

Как сообщает французское информационное агентство AFP News Agency, Эрдоган встретится с Путиным в Астане 13 октября.

"Москва считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "официально" предложит стать посредником в переговорах с Украиной на предстоящей встрече с российским главой Владимиром Путиным в Казахстане", — пишет издание со ссылкой на источник в Кремле.

Фото: Пресс-служба Кремля

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что именно эти инициативы обсудят президенты 13 октября.

"Во-первых, турки предлагают свое посредничество – естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории – в Стамбуле или Анкаре, я так считаю. Можно ожидать, что Эрдоган в определенной степени уже официально выскажет те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации", — подчеркнул Ушаков, которого цитирует российский Интерфакс.

Он также добавил, что " упоминаются разные форматы, в том числе Россия и США, ведущие страны Западной Европы и т.д.".

В то же время Путин в своем выступлении на саммите в Астане ни разу не упомянул о войне в Украине, пишет Informburo.kz.

"Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным, и очень заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", — цитирует издание Путина.

Путин хочет "большую сделку" с Западом

Спикер президента Турции Ибрагим Калын 7 октября заявил, что Владимир Путин хочет заключить новую "большую сделку" с Западом, которая будет касаться в том числе и Украины, сообщает CNN.

"Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новое большое соглашение с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром", — сказал спикер Эрдогана.

Калын объяснил, что Кремль больше не устраивают соглашения, заключенные с Западом в конце "Холодной войны" при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине.

"Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность и они хотят заключить новое соглашение", — сказал Калын, добавив, что, как следствие, весь глобальный либеральный порядок ждет "большое испытание".

Как напоминает BBC, накануне саммита в Казазхстане в турецкой газете Milliyet появилась статья, где утверждалось, что "Турция планирует посадить за один стол с Россией четыре основных западных страны: США, Францию, Германию и Великобританию".

"Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", — писали авторы публикации. И добавляли, что предложения якобы получили одобрение анонимных чиновников в Вашингтоне.

Украина выступает против мирных переговоров с Кремлем без участия официального Киева. Кроме того, президент Владимир Зеленский отверг любую возможность переговоров с Путиным после проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Эрдоган как главный посредник между Россией и Украиной

С начала полномасштабного вторжения России в Украину турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание взять на себя посредническую роль.

В частности, 28 сентября президент Эрдоган побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским и признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Уже на следующий день, 29 сентября, Эрдоган позвонил по телефону Путину и вновь заявил о готовности содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, потому что им нужно дать "еще один шанс".

Кроме того, Турция приняла участие в масштабном обмене украинских военнопленных с "Азовстали", состоявшемся 21 сентября. В частности, было решено, что освобожденные командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Шлега и Олег Хоменко, будут до окончания войны проживать в Турции под протекцией Эрдогана.

Турция также посодействовала открытию зернового коридора для украинской агропродукции. Совместными усилиями он заработал 1 августа.

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