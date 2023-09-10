Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке: что известно о намерениях диктаторов

Северная Корея хранит молчание по поводу "поездки Ким Чен Ина на бронепоезде" в Россию. В то же время известно, что диктатор Ким примет участие в Восточном экономическом форуме. И произойдет это именно тогда, когда глава Кремля Владимир Путин сталкивается с истощением военных запасов. Он надеется воспользоваться поддержкой Северной Кореи для получения боеприпасов. Это неожиданный поворот ситуации по сравнению с 1950 годами во время Корейской войны, когда Советский Союз поставлял оружие на север.

Об этом пишет Independent.

Ким посетит Россию во второй раз.

"Он надеется укрепить связи с Москвой, которая становится все более изолированной после вторжения в Украину", – говорится в источнике.

Также там приводится цитата главы Российско-Евразийского центра Карнеги.

"Мы знаем, что министр обороны России Сергей Шойгу в последнее время приезжал в основном через артиллерийские снаряды и, скорее всего, это будет обсуждаться между Путиным и Ким Чен Ином", — заявил Александр Габуев.

В то же время, Государственное центральное информационное агентство Кореи держит визит в секрете.

В то время как Россия направила на празднование годовщины КНДР военный ансамбль песни и пляски, Китай направил делегацию во главе с вице-премьером Лю Гочжуном. Отсутствие чиновников из России на торжествах может свидетельствовать о продолжающейся подготовке ко встрече Путина и Кима, предположили южнокорейские СМИ.

Кремль также отказался комментировать вопрос о возможном соглашении, согласно которому северокорейское оружие будет поставляться в Россию. "Северная Корея — наш сосед, и мы будем и дальше развивать наши отношения, не оглядываясь по мнению других стран", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, Ким Чен Ын планирует посетить Владивосток до конца недели, до 17 сентября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения возможности поставки стране-агрессорке дополнительного оружия для войны в Украине и другого военного сотрудничества.

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