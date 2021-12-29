Путин и Лукашенко договорились о совместных военных учениях: объявлено время и место их проведения

Совместная тренировка армейских подразделений России и Беларуси запланирована на начало 2022 года.
В среду, 29 декабря, во время переговоров в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко была подтверждена предварительная договоренность о проведении российско-белорусских военных учений.
Как сообщает российское агентство "РИА Новости", совместные тренировки армейских подразделений двух стран состоятся в феврале-марте 2022 года на территории Беларуси.
В ходе встречи Лукашенко попросил Путина проводить больше учений в Беларуси. Такое взаимодействие армий, по его мнению, должно пойти на пользу в отношениях этих государств.
"Как вы и предлагали, проведем в начале года. В феврале или в марте. Не знаю, когда они там решат", – заверил белорусского лидера Путин.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в случае, когда "Россия окажется перед агрессией Украины", то Беларусь займет сторону Москвы.
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