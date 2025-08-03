Путин и Лукашенко посетили церковь с фреской о войне в Украине: фото

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Валаамском монастыре в Валаамском монастыре / © Associated Press

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Во время совместного пребывания на территории Валаамского монастыря в российской Карелии президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетили церковь, в которой нарисована фреска о войне в Украине.

На это обратили внимание в своем сюжете российские пропагандисты с телеканала «Россия 1», сообщает издание «Агентство».

В сюжете сообщается, что «в этом храме поминают российских солдат всех времен, и, конечно, среди них участники специальной военной операции».

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Российские пропагандисты акцентировали на том, что здесь даже есть фреска с изображением российского солдата, который во время войны в Украине перевязывает раны солдату ВСУ.

© скриншот с видео

«Православная церковь, как и столетие назад, духовно поддерживает российскую армию», — утверждают в сюжете.

На стене церкви действительно нарисован российский оккупант, у которого на рукаве изображена буква Z в цветах георгиевской ленты, и раненый военный ВСУ с флагом Украины на рукаве.

Как свидетельствует публикация военного отдела Московского патриархата, эта фреска в церкви Смоленской иконы Божьей Матери на территории Валаамского монастыря появилась не позднее августа 2023 года. Однако вспомнили о ней только во время посещения Путина и Лукашенко.

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Как известно, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) неоднократно оправдывал вторжение России в Украину. После объявления мобилизации он фактически пообещал искупление грехов тем, кто пошел воевать.

в 2023 году московский патриарх заявил, что Россия войной в Украине отстаивает «духовные ценности» и призвал православных россиян помогать военным.

В марте 2024 года РПЦ на Всемирном русском народном соборе под председательством патриарха Кирилла назвала войну с Украиной «священной»

Напомним, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий должен до 18 августа 2025 года объявить о выходе из структуры РПЦ.

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2 июля этого года президент Зеленский лишил украинского гражданства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрия из-за наличия у него российского паспорта.