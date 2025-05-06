Путин и Лукашенко построят в Беларуси завод по изготовлению дронов: кто на нем будет работать

Путин и Лукшенко / © УНИАН

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Во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Волгограде прозвучало заявление о построении совместного проекта по производству беспилотников в Беларуси. По словам главы Кремля, он готов заложить завод вместе с белорусскими специалистами. У Лукашенко собственная заинтересованность в этом производстве.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко в эфире «24 Канала», подчеркнув, в чем опасность постройки завода по производству беспилотников. Также Владимир Зеленский предположил, что Россия летом 2025 года готовит что-то в Беларуси под видом военных учений.

Лукашенко нужны инвестиции

Латушко обратил внимание, что белорусский диктатор планирует пригласить в страну 150 тысяч пакистанцев. Приезд мигрантов в Белоруссию может быть связан с использованием их труда на военных предприятиях.

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«Лукашенко зарабатывает на войне, ему не важно, что это кровавые деньги», — подчеркнул дипломат.

Самопровозглашенный президент Беларуси давно хотел расширить производство беспилотников. Россияне, по словам оппозиционера, даже представили ему российские разработки БпЛА, и Лукашенко их одобрил.

«Сейчас вместе с Путиным им нужно было публично продать хоть какой-то результат визита белорусского диктатора в Волгоград. Поэтому глава Кремля и упомянул об этом заводе», — объяснил он.

Лукашенко нужны инвестиции, он их получит, построит завод. Работать на нем, по мнению дипломата, будут частично завезенные пакистанцы и белорусы.

«Обращаюсь к белорусам, если вы будете работать на этом заводе, где наверняка будут платить высокие зарплаты, помните, что это военный объект, который будет производить оружие. В случае, если безумный политик Лукашенко втянет Беларусь в войну, первой целью станет этот завод по производству дронов», — подчеркнул Павел Латушко.

Сегодня, по его словам, в Беларуси 10 предприятий производят БПЛА. Также в белорусской академии наук есть научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов.

В то же время, Лукашенко очень хочет нарастить производство — до 100 тысяч беспилотников в краткосрочной перспективе. Он рассказывает, что речь идет и о военных, и о гражданских БПЛА. Однако, по мнению оппозиционера, прежде всего, это будут военные дроны, и Лукашенко хочет зарабатывать на их производстве. К тому же у него есть инвесторы и соответствующий рынок — в России.

Отметим, что во время приезда Лукашенко в Россию 29 апреля он встретился с Путиным в Волгограде. В городе для создания «праздничного коридора», чтобы приветствовать президентский кортеж, отменили занятия в некоторых заведениях. Путин в разговоре с Лукашенко высказался о готовности России расширить промышленное сотрудничество с Беларусью и учредить совместный авиазавод.

Напомним, ранее самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.